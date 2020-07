Un scénario compliqué pour la réouverture des cinémas

Tahiti, le 8 juillet 2020 - Après plus de trois mois et demi de fermeture, les cinémas polynésiens ont enfin rouvert aujourd’hui avec des places à des tarifs très intéressants jusqu’au 19 juillet. Si les spectateurs étaient ravis de retrouver l’ambiance des salles obscures, les professionnels du secteur s’inquiètent du peu de sorties de films, notamment américains dans les semaines à venir en raison du coronavirus.





Bols de pop-corn dans les mains, bon film d’horreur au titre sympathique de “Invisible man“ et bandes d’adolescents ravis de sortir au cinéma… Tout s’annonçait donc plutôt bien hier, au cinéma Le Concorde à Papeete.

“On attendait vraiment de pouvoir aller au ciné ça nous manquait vraiment. C’est une super sortie entre amies. C’est tout de même carrément mieux que de regarder un film sur son ordinateur sur Netflix”, explique dans un grand sourire Hanavei. “C’est trop top”, lance à son tour Manoa, en compagnie de sa petite amie.

Et comme eux, ils étaient plusieurs dizaines de jeunes à s’être déplacés aujourd’hui pour la réouverture, dès les premières séances. En effet, fermés depuis le début du confinement le 20 mars, les cinémas polynésiens n’ont rouvert leurs salles qu’aujourd’hui, même s’ils avaient l’autorisation de le faire depuis le 21 mai.

“On a fait quelques privatisations de nos salles fin juin, mais entre les mesures sanitaires et le peu de nouveautés, on était un peu dans l’expectative“, explique Jenny, en charge de la programmation des cinémas Majestic à Papeete et Taravao.

Si le scénario est plutôt agréable sur le papier, il est en réalité loin de ressembler à une gentille comédie à l’eau de rose.