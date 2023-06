Un saut à Paris avec Andrea Dance School

Vendredi et samedi, au grand théâtre de la Maison de la culture, l’école Andrea Dance School a présenté son gala de fin d’année intitulé “Visite à Paris”.



Avec 14 tableaux dans la première partie assurée par les plus jeunes et 22 tableaux dans la seconde, le public a passé une soirée rythmée et spectaculaire à souhait. La seconde partie retiendra particulièrement notre attention avec une succession de variations en moderne jazz, K-pop, hip-hop, classique mais également ragga ou encore “talons”, le tout rehaussé par une bande son énergique et moderne.



Ce gala aura permis de découvrir de jeunes et moins jeunes danseurs et danseuses talentueux qui transmettent avec éclat leur passion. Cela donne envie d’en voir encore ! Félicitations aux professeurs Éric, Gratien et Sylvie ainsi qu’à Dolly Kelepecz, professeure de Las Vegas, venue tout particulièrement pour ce gala, et bien sûr à Andrea, une grande dame de la danse à Tahiti.



À notez que l’année prochaine, les danseurs et danseuses de cette école participeront à un festival de danse à Los Angeles “Dance Excellence” qui célébrera ses trente années d’existence. Au programme : des masterclasses, des showcases, des rencontres et bien sûr du “fun”.