Un salon pour bousculer les territoires

Tahiti, le 17 octobre 2023 - Le 23e salon du livre débute jeudi à la Maison de la culture. Quatre jours de fête autour du livre où chacun est invité à se plonger dans toutes les littératures.





C’est dans un restaurant de la côte est que l’association des éditeurs de Tahiti et des îles a posé, mardi, la dernière pierre de l’organisation du 23e Salon du livre. Lors d’une courte conférence de presse, les éditeurs, auteurs, illustrateurs qui participent à l’événement ont pu se rencontrer et rencontrer les médias avant de se ruer dans les allées du salon dès jeudi à la Maison de la culture.



Cette année, c’est le thème “fenua, territoire” qui a été retenu. Aussi, les visiteurs du salon pourront-ils déambuler, se perdre et se retrouver dans les différents territoires qui vont se proposer à eux. De nombreux auteurs et autrices du Pacifique seront une fois encore présents pour ce grand rendez-vous culturel qui permet, selon Christian Robert, l’architecte de ce salon, “de tisser des liens dans le grand Pacifique”.



Du numérique au papier, tous les volets de la littérature seront abordés. “Le livre est un secteur très dynamique”, expliquait mardi encore Christian Robert, fondateur des éditions Au Vent des Îles. Ce salon est le moment pour les auteurs et éditeurs de se rencontrer mais aussi d’aller au-devant du public qui peut mettre un visage, une attitude, un échange, derrière une plume.

“Le Petit Prince” de Saint Exupéry sera aussi mis en avant à l’occasion du salon puisque cette année commémore les 80 ans de la sortie de ce conte légendaire traduit en 527 langues et dialectes, toujours derrière autant que la Bible et ses 704 traductions, mais loin devant les traductions de Agatha Christie (103).



Au final, le 23e salon du livre offrira à chacun l’opportunité de rencontrer les invités pour cet événement, de participer à des séances de dédicaces, faire des ateliers et des animations en famille et participer aux soirées du salon avec la pièce de théâtre “Oh my ! Omai” de Titaua Porcher, le spectacle Pina’ina’i ou encore quelques projections du Festival international du film océanien.

Un rendez-vous pour les lecteurs… mais pas seulement.



Tout le programme

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 17 Octobre 2023 à 18:24 | Lu 177 fois