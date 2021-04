Un salon pour aider les exposants de Moorea durant le week-end pascal

Moorea, le 3 avril 2021 - La cinquième édition du salon de Moorea s’est tenu tout le week-end pascal. Une cinquantaine d’exposants et quelques prestataires touristiques ont répondu à l’initiative du Comité du tourisme dont l’objectif et des les aider en cette période économique difficile.



Le Comité du tourisme de Moorea a organisé tout au long de ce grand week-end la cinquième édition du salon de Moorea au débarcadère de Paopao. A cette occasion, une cinquantaine d’exposants, qu’ils soient artisans, horticulteurs, agriculteurs ou couturières, avait leur stand pour présenter leurs produits. Aujourd'hui, des prestataires touristiques (terrestres et nautiques) de l’ile sœur étaient également présents pour proposer leurs services (excursions en bateau, jet-ski…). L’objectif du Comité de tourisme de l’île est de donner un coup de pouce financier aux exposants ainsi qu’aux prestataires touristiques durant cette période économique difficile. « Nous avons organisé ce salon afin de permettre aux artisans d’écouler leur produits et aux prestataires touristiques de vendre leurs services. Nous faisons cela car il n y a actuellement plus de paquebots de croisière » explique Christina Hanere, la trésorière du comité. Les animations habituelles des éditions précédentes, telles que les danses, les animations sportives ou les sports traditionnels ont été annulées en raison des restrictions sanitaires.