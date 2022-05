Un salon des arts de la maison au Hilton

Tahiti, le 1er mai 2022 - La 1 ère édition du Salon des arts de la maison se déroulera du 11 au 14 mai 2022 dans la salle de réception du Hilton Hôtel Tahiti à Faa’a.



Malgré la richesse et la diversité de la création artisanale, il peut être difficile pour le secteur de mettre en œuvre des évènements aux orientations moins « familières ». Afin de valoriser et dynamiser le secteur, le Service de l'artisanat traditionnel organise le premier Salon des arts de la maison qui se déroulera du 11 au 14 mai 2022 dans la salle de réception du Hilton Hôtel Tahiti à Faa’a. Ce cadre magnifique et moderne mettra ainsi parfaitement en valeur les créations exposées. Une trentaine d’artisans exposeront des créations d’exception pour la maison, dans tous les domaines et dans toutes les matières : objets déco, accessoires de maison en coquillage, noix de coco, os, bois, pae’ore, tifaifai, linge de maison, art de la table, panières, pe’ue, ‘umete, petit mobilier… Un jeu visiteur sera également organisé sur place et durant tout le salon, afin de remporter un lot d’une valeur de 40 000 Fcfp. Le tirage au sort du gagnant est prévu le samedi 14 mai à la fermeture du salon.