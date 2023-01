Un retour réussi au temple Kanti

Tahiti, le 29 janvier 2023 - Pour la première fois depuis 2020, le temple Kanti à Mama’o a pu accueillir dimanche les festivités de la très populaire “journée culturelle” du nouvel an chinois. Un rendez-vous familial qui n'avait pu se tenir durant la crise sanitaire et dont l'affluence a montré ce week-end combien il avait manqué aux Polynésiens.



La “journée culturelle” organisée par le Si Ni Tong – la fédération regroupant les différentes associations culturelles chinoises de Polynésie – s'est déroulée dimanche au temple Kanti de Mama’o, à Papeete. Un retour après une longue absence liée à la crise Covid, puisque les journées culturelles de 2021 et 2022 avaient été annulées en raison du trop grand risque sanitaire lié à la forte affluence habituelle durant cette journée. Et à en juger par la belle affluence toute la journée de dimanche, ce retour sous un magnifique soleil a ravi les familles. Spectacles de danses et chants, démonstrations de kung fu, tombola, ateliers culturels, boutiques sous les stands et hommages aux dieux du temple Kanti ont égayé la journée des nombreux passants venus célébrer l'entrée dans l'année du lièvre d'eau. La “journée culturelle” organisée par le Si Ni Tong – la fédération regroupant les différentes associations culturelles chinoises de Polynésie – s'est déroulée dimanche au temple Kanti de Mama’o, à Papeete. Un retour après une longue absence liée à la crise Covid, puisque les journées culturelles de 2021 et 2022 avaient été annulées en raison du trop grand risque sanitaire lié à la forte affluence habituelle durant cette journée. Et à en juger par la belle affluence toute la journée de dimanche, ce retour sous un magnifique soleil a ravi les familles. Spectacles de danses et chants, démonstrations de kung fu, tombola, ateliers culturels, boutiques sous les stands et hommages aux dieux du temple Kanti ont égayé la journée des nombreux passants venus célébrer l'entrée dans l'année du lièvre d'eau.









Rédigé par Grégory Boissy le Dimanche 29 Janvier 2023 à 18:45 | Lu 339 fois