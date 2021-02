Un retour dans les bassins tonitruant

Ça fait du bien de reprendre les compétitions !!!! 🔥Retour sur les qualifications aux Championnats de France Jeunes...

Publiée par Fédération Tahitienne de Natation sur Samedi 20 février 2021

Depuis les championnats de Polynésie en petit bassin en octobre dernier, les nageurs du fenua ont dû ronger leurs freins. Un sevrage de compétition qui a pris fin vendredi à la piscine de Pater, avec l'organisation du Meeting sprint, qualificatif pour les championnats de France jeunes (de 11 à 13 ans pour les filles et de 12 à 14 ans pour les garçons) prévus en juillet prochain. "Il y avait beaucoup d'excitation dans les clubs au cours de la semaine. Il était temps que ça reparte au niveau des compétitions", a indiqué Sylvain Roux, directeur technique de la fédération tahitienne de natation.L'occasion donc de revoir à l'eau des talents comme Heimaruiti Bonnard, 12 ans, de Fenua Sauvetage Natation, Ragihei-Kura Timo, 11 ans, de l'OLP ou encore Teherearii Oopa, 12 ans, de I Mua Natation qui s'était révélé lors du meeting national de Toulouse en décembre dernier.Et ces trois prodiges de la natation polynésienne n'ont pas déçu pour leur retour. Tout d'abord Heimaruiti Bonnard, qui a intégré le Centre d'accession et de formation (CAF) à la rentrée d'août, a réalisé la meilleure performance de sa catégorie d'âge au fenua sur le 50 mètres nage libre avec un chrono de 28"78. La jeune fille a ensuite remis le couvert dans sa série du 100 mètres nage libre où elle a nagé en 1'02"81. Des temps qui lui permettent de valider sa qualification pour les championnats de France jeunes.Il y a eu ensuite Ragihei-Kura Timo qui a signé un chrono de 1'29"21 sur le 100 mètres brasse. Un temps qui lui a également permis de valider son ticket pour les France jeunes.Teherearii Oopa de son côté a une nouvelle fois confirmé son immense potentiel. Engagé dans une série du 100 mètres nage libre aux côtés de Keha Desbordes et de Kurumanga Ellis, le nageur de 12 ans a réalisé un chrono de 58"62. Un temps qui lui permet de décrocher une nouvelle qualification pour les championnats de France jeunes, après avoir validé le 50 et 100 mètres papillon en décembre dernier. La reprise a été tonitruante pour la natation polynésienne.