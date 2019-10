Un réseau de surveillance pour traquer les moustiques

PAPEETE, le 22 octobre 2019 - Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et le directeur général de l’Institut Louis Malardé (ILM), Hervé Varet, ont signé mardi une convention de collaboration pour mettre en place un réseau de surveillance combinée des moustiques et des pathogènes qu’ils transmettent. Il sera couplé à la mise en œuvre d'un programme de lutte anti-vectorielle innovant.



La Polynésie française est frappée de plus en plus souvent par des épidémies d’arboviroses. La vulnérabilité du fenua s’est illustrée ces dernières années à travers les épidémies successives de dengue, zika, chikungunya, et l’épidémie de dengue 2 en cours. En l’absence de vaccins contre ces maladies, la lutte anti-vectorielle reste le seul moyen d’anticiper et limiter les épidémies.



C'est dans ce cadre que Jacques Raynal, ministre de la Santé, et Hervé Varet, directeur général de l'Institut Malardé (ILM) ont signé mardi une convention de collaboration pour mettre en place un réseau de surveillance combinée des moustiques et des pathogènes qu’ils transmettent. Ce réseau sera couplé à la mise en œuvre d'un programme de lutte anti-vectorielle innovant (LAV).