Un report des municipales qui arrange

La tête de liste de Na Manu Ura e Rua, Te Hono i te Tumu Nui Tony Géros, considère que le report du second tour permettra d’avoir “plus de temps pour se préparer afin de mettre toutes les chances de notre côté”. Le numéro deux du Tavini a d'ailleurs déposé sa liste au haussariat hier après-midi.

La tête de liste du Tapura no Moorea-Maiao, John Toromona, estime lui aussi que “les choses sont bien faites (…). Le tavana sortant sera dans l'obligation de présenter le compte financier au mois de mars et on va se rendre compte que la commune n'a plus d'argent”. John Toromona explique aussi que la chambre territoriale des comptes a rendu un rapport d’observation en janvier dernier et que les élus sortant de la commune de Moorea-Maiao sont toujours en attente de le recevoir.

Par contre du côté de la liste Mahina ia Hotu, Frédéric dit “Gougou” Fritch préfèrerait “terminer ces élections. (…) Si on reporte il n'y a plus aucun sens, autant aller jusqu'au bout. Si en France le taux d'abstention est élevé, ça les regarde. Mais ici, il vaut mieux continuer comme ça on en aura finit. Et si on reporte le second tour en juin, les électeurs ne vont pas venir”.