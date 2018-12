Un repas de réveillon pour moins de 1200 francs par personne

En plat principal : Poisson ou poulet ou tofu ou noix de St-Jaques sauce safranée ou au curcuma

Pour 4 personnes

- 4 filets de poisson (perroquet, mahi mahi, sole, rouget, cabillaud, etc.) ou bien 4 blancs de poulet, ou 400 g de tofu coupé en grosses lamelles ou encore des noix de St-Jacques

- 250 ml, soit 1 tasse de crème végétale (coco, soja, riz, amande...)

- 1 dose de safran en poudre ou bien 1 cuillérée à café de curcuma en poudre ou 1/2 cuillérée de curcuma frais râpé finement.



Si vous avez choisi d'accompagner votre poisson (ou poulet ou tofu) avec des légumes, etc. mettez-les à cuire à la vapeur ou au four.

Quant au poisson (ou poulet ou tofu ou noix de St-Jaques), assaisonnez-le avec un peu de sel et de poivre du moulin, faites-le saisir de chaque côté dans une poêle avec quelques gouttes d'huile puis laissez cuire quelques minutes. Vous pouvez aussi le faire cuire à la vapeur ou grillé. Faites chauffer la crème avec le safran (ou le curcuma). Servez l'ingrédient choisi nappé de la sauce et accompagné des légumes et racines choisis, sans oublier quelques crudités.



Accompagné de son duo de courge butternut (ou de potiron) et de patates douces au four

- 2 à 3 patates douces épluchées ou brossées à vif puis coupées en gros dés

- 500 g de courge butternut (ou de potiron) épluchée et coupée en gros dés

- 3 cuillérées à soupe d'huile d'olive vierge

- le mélange suivant : 1 cuillérée à soupe de curry + 2 cuillérées à soupe de graines de sésame + 3 cuillérées à soupe d'huile d'olive vierge + 1 cuillérée à café de cumin en graines (ou en poudre).

Mélangez les épices avec l'huile et quelques pincées de sel, puis incorporez-les au reste des ingrédients. Mettez dans un plat à four et recouvrez de papier cuisson doublé d'aluminium. Enfournez à chaleur moyenne-haute pendant une cinquantaine de minutes ou jusqu'à ce que les patates et la courge soient tendres. Remuez toutes les 20 minutes.



Le plat principal nous est revenu par personne à environ 450 francs pour le mahi mahi et 175 francs pour le gratin de patates douces et de courge.