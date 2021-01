Un repas à 120 Fcfp à l'UPF pour les étudiants boursiers

A partir de lundi prochain, entre en vigueur le repas à 120 Fcfp au restaurant universitaire du campus de Outumaoro pour tous les étudiants titulaires de bourses – d’État ou du territoire – et sans justification d’échelon. Ces derniers pourront désormais prendre un repas complet (hors d’œuvre, plat et dessert) quotidien au RU."Cette mesure, qui découle de l’annonce du repas à 1euros du Premier ministre Jean Castex lors de son discours de politique générale le 15 juillet 2020, vise à soutenir les étudiants les plus modestes", indique un communiqué de l'Université de la Polynésie française (UPF). Pour sa mise en œuvre, l’UPF bénéficie d’une subvention du Centre national des œuvres universitaires (CNOUS) de 6,26 euros (environ 750 Fcfp) par repas pour les étudiants boursiers sur critères sociaux.