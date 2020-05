Un rassemblement pour les résidents bloqués loin du fenua

Tahiti, le 13 mai 2020 – Une manifestation pacifique a été organisée par une quarantaine de sympathisants et de membres des familles de résidents polynésiens bloqués en Métropole et à l'étranger depuis plus de 50 jours. L'occasion pour eux de présenter les revendications qu'ils ont adressées au haut-commissariat et à la présidence.



“Cela fait 52 jours qu'ils ont été abandonnés”. Ce mercredi à 11 heures, au Parc Paofai, ils étaient une quarantaine à participer à un rassemblement statique et pacifique en faveur des “oubliés en France et à l'étranger”. Les membres des familles, mais également les sympathisants à la cause des Polynésiens bloqués à l'étranger, étaient présents pour les représenter. En manifestant, ils ont souhaité “donner la voix à ceux qui sont bloqués en dehors de chez eux”. “Parce qu'évidemment, des choses sont faites. Les choses bougent. Mais nous voulons montrer que si on est sur la bonne dynamique, il faut continuer dans cette voie”, a expliqué Magalie, organisatrice de ce rassemblement. En effet, depuis le 7 avril dernier, quatre vols de continuité territoriale ont été assurés. Pour continuer sur cette “bonne dynamique”, le collectif qui s'est formé grâce à un groupe sur le réseau social Facebook a dégagé dix revendications.