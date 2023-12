Un randonneur disparu à l’Orohena retrouvé sain et sauf

Tahiti, le 31 décembre 2023 – Un randonneur disparu depuis samedi à l’Orohena a finalement été retrouvé sain et sauf ce dimanche matin. Parti avec trois autres personnes qui avaient fait demi-tour, il avait choisi de continuer pour arriver au sommet. Mais selon les pompiers de Mahina, il a emprunté un “sentier interdit” et s’est perdu. Tout est bien qui finit bien.



Une fin heureuse pour ce dernier jour de l’année 2023. Un touriste, parti faire une randonnée aux Mille sources samedi avec trois autres personnes était porté disparu depuis ce samedi 30 décembre, peut-on lire sur la page Facebook de la ville de Mahina.



Contrairement à ses amis qui avaient décidé de faire demi-tour, l’homme a voulu poursuivre son ascension de l’Orohena. Ne le voyant pas revenir, c’est sa femme qui a donné l’alerte. Elle avait pu géolocaliser son téléphone en contrebas des Mille sources.



Malgré des premières recherches il n’a pas pu être retrouvé. C’est ce dimanche matin, à 6h25 que le marcheur a été localisé grâce aux recherches aériennes du Dauphin : “Il a entendu l’hélicoptère et, c’est une bonne chose, il a fait bouger un arbre pour se manifester. C’est ce qui a permis de le retrouver”, a ainsi expliqué un des secouristes de Mahina qui a précisé que l’homme avait emprunté “un sentier interdit” et n’avait pas réussi à “rebrousser chemin”.



Tout est bien qui finit bien pour ce randonneur qui va “très bien” et qui n’a que “quelques égratignures”.



Il faut néanmoins rappeler la nécessité d'être prudent et de respecter les consignes de sécurité et les panneaux de signalisation car ce sont toujours des moyens humains et financiers importants qui sont engagés pour ce genre d'intervention de secours.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Dimanche 31 Décembre 2023 à 08:27 | Lu 803 fois