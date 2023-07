Un rameur décède pendant le Fa'a'ati Moorea

Tahiti, le 8 juillet 2023 - Un rameur du District va'a de Moorea est décédé ce samedi lors du Fa'a'ati Moorea. Après un peu plus de trois heures de course le V6 a chaviré près du récif sur la côte ouest de l'île sœur, brisant l'embarcation en deux. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, la victime était restée bloquée à l'intérieur du va'a avant d'être évacuée vers l'hôpital où elle n'a pu être réanimée.



