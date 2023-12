Un quai des pêcheurs flambant neuf à Paopao

Moorea, le 12 décembre 2023 - Après 15 mois de travaux, le nouveau quai de Paopao a en effet été inauguré mardi en présence notamment des représentants du gouvernement, des élus de la commune de Moorea-Maiao ainsi que les pêcheurs de la coopérative de pêche Eimeho Nui de Paopao, qui attendent cette réalisation depuis des années.



Le nouveau quai des pêcheurs de Paopao a été inauguré mardi matin en présence notamment de Jordy Chan, ministre de l’Équipement, de Taivini Teai, ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, des élus de la commune de Moorea-Miao ainsi que des pêcheurs de la coopérative Eimeho Nui de Paopao.



Pour rappel, le démarrage des travaux pour la reconstruction de ce quai a démarré au début du mois de mai 2022. Durant ces 15 derniers mois, le chantier s’est porté sur la réparation de l’ancien quai, la réalisation d’une nouvelle cale de mise à l’eau, l’aménagement d’un môle béton sur pieux et la construction d’un appontement sur pieux le long du trait de côte. Le coût des travaux est évalué à 218,4 millions de francs.



30 ans d’attente à Paopao



Les premiers bénéficiaires de ce flambant neuf espace portuaire sont les pêcheurs de Paopao. Des gens de mer qui attendaient cet aménagement depuis plusieurs années. L’ancien quai était en effet dans en très mauvais état. “Je voudrais remercier le Pays d’avoir cru en nous pour la nécessité de reconstruire ce quai. Nous l’attendions tous. Quand je dis ‘nous’, je parle des pêcheurs de Paopao qui ont attendu depuis plus de 30 ans. Beaucoup de nos amis nous ont quitté sans avoir vu ce magnifique ouvrage. Nous ne pouvons qu’être fiers d’être la première étape de l’aménagement de notre splendide Baie de Cook”, a insisté Jimmy Tetuanui, le président de la coopérative de pêche Eimeho Nui, dans son discours. Le ministre Jordy Chan a pour sa part rappelé l’importance de construire les infrastructures nécessaires au développement du secteur primaire : “C’était important pour nous de mettre en œuvre ce projet, de terminer ces travaux et de l’inaugurer. Le centre du programme du gouvernement est le secteur primaire. C’est vraiment important pour nous de bâtir des infrastructures qui puissent permettre de continuer le développement de ce secteur. Il est également important de satisfaire les besoins des pêcheurs de Paopao. Nous avons ainsi pu, grâce à ce projet, construire une infrastructure sécurisée puisque le quai initial posait un problème en termes de vétusté”, a-t-il souligné.



Maintenant le quai de Paopao rénové, les pêcheurs espèrent que le marché municipal, situé à proximité, soit à son tour mis à neuf prochainement afin qu’ils puissent vendre sur place leur poisson frais. Un espace qui offrira également l’opportunité aux agriculteurs d’écouler leur production. La commune de Moorea-Maiao entend travailler avec le Pays pour la réalisation de ce nouveau projet de rénovation.