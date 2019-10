Un pyromane sur le Prince Hinoï

Papeete, le 17 octobre 2019 - Un homme de 27 ans a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi à Papeete, après l'incendie de la façade de la société SolarCom sur le Prince Hinoï.



Dans la nuit de mercredi à jeudi vers 23h30, la façade de la société SolarCom a été incendiée à Papeete sur l’avenue du Prince Hinoï. Les policiers de la DSP se sont rendus sur place et ont recueilli le témoignage d’un passant, qui a expliqué avoir aperçu un jeune homme suspect quelques minutes plus tôt. Le jeune homme lui avait demandé un briquet, puis avait tenté d’allumer un feu sur le terrain vague entre les magasins Hyper Brico et Easy Market, avant de disparaître dans la ruelle de SolarCom et d’en ressortir quelques minutes avant l’incendie. Avec la description du suspect, Les policiers ont rapidement mis la main sur le jeune homme en question à quelques centaines de mètres de là. Le suspect âgé de 27 ans a été formallement reconnu par le passant. Et il a également été identifié ensuite par des ouvriers travaillant de nuit sur le boulevard et affirmant que celui-ci avait également tenté d’allumer un troisième incendie non loin de leur chantier. Déjà bien connu des services de police, notamment pour des vols et incendies, l’homme contestait pourtant encore les faits jeudi après-midi. Le parquet décidera à l’issue de la garde à vue des suites à donner à cette affaire.