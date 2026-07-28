

Un puissant séisme en Colombie fait au moins 111 morts et des dizaines de blessés

Pereira, Colombie, le 10 août 2026. Au moins 111 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessés lundi dans le puissant séisme qui a frappé l'ouest de la Colombie, notamment la "région du café" et Cali, troisième ville du pays.





Abelardo de La Espriella, tout juste investi président, a annoncé qu'une déclaration d'"état d'urgence" serait signée dans la journée afin de répondre au mieux à cette catastrophe.



Lors d'une conférence de presse à Bogota, il a donné un bilan provisoire au niveau national, évoquant 111 morts, 87 blessés, quelque 1.500 logements endommagés et des dizaines de bâtiments effondrés.



Un précédent bilan, établi par l'AFP à partir des chiffres communiqués par les autorités locales, faisait état de 69 morts.



Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,4 selon les services géologiques américain et colombien, s'est produit en début de matinée à une centaine de kilomètres de profondeur.



Les principales villes de l'ouest du pays ont vécu des moments de panique, les habitants sortant de chez eux alors que des dizaines de bâtiments s'effondraient.



"Nous sommes tous consternés", a déclaré à l'AFP Luis Gregorio Moreno à Quibdo, la capitale du Choco, sur le littoral de l'océan Pacifique, où se situe l'épicentre. Dans cette région pauvre, les autorités locales ont recensé 12 décès liés au séisme.



Les journalistes de l'AFP ont observé des bâtiments détruits et des blessés évacués dans différentes villes du pays.



A Pereira, dans la touristique "région du café", il y a "beaucoup de personnes blessées" et d'autres encore "coincées sous les décombres", "la situation est critique", a déclaré le maire, Mauricio Salazar, dans une interview à Radio Caracol.



A une cinquantaine de kilomètres de là, l'une des tours de la cathédrale de Manizales s'est décrochée.



"Il y a énormément de bâtiments avec des dommages structurels ou sur leurs façades, en ce moment la circulation est paralysée, les gens ne veulent pas rentrer chez eux par crainte d'une réplique", a expliqué à l'AFP Jaime Zuluaga, administrateur de 50 ans.



Six aéroports de l'ouest du pays ont suspendu leurs opérations le temps d'évaluer l'ampleur des dommages subis par les infrastructures.



"Fort, très fort" Les départements touchés rencontrent des problèmes de communication.



"Il n'y a ni électricité ni réseau mobile", a témoigné auprès de l'AFP Martha Estrada, 66 ans, dans la "région du café". Il "a été fort, très fort (...) des choses sont tombées dans la maison", ajoute-t-elle.



A Cali, les autorités ont indiqué que 20 édifices s'étaient effondrés, avec des personnes piégées à l'intérieur.



Dans un parc où se sont rassemblées de nombreuses de personnes évacuées, Ana Milena Grijalba se remet du choc: "Nous avons tous commencé à prier (...) d'autres pleuraient, mais grâce à Dieu nous allons bien."



Dans le Choco, la gouverneure Nubia Carolina Cordoba a évoqué "des blessés" et "des dégâts graves dans les bâtiments" de Quidbo.



A Bogota, où les secousses ont été ressenties avec force, des habitants, parfois encore en pyjama, ont brièvement évacué leur immeuble avant de regagner leur domicile.



Le maire de la capitale a assuré que seules des fissures superficielles avaient été signalées sur certains bâtiments.



​Solidarité internationale Le séisme a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela voisins. "Les lampes bougeaient dans tous les sens", a raconté Ana Hernandez, femme au foyer de 66 ans dans le ville vénézuélienne de Maracaibo.



Le 24 juin, un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 a fait plus de 6.000 morts au Venezuela et causé des destructions massives.



Les deux pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine.



Israël et les Etats-Unis, alliés du nouveau président colombien, tenant d'une droite dure, ont été parmi les premiers pays à proposer leur aide à la Colombie.



Le Mexique, le Chili, l'Equateur et l'Espagne ont également fait part de leur solidarité, tout comme le président Emmanuel Macron qui a adressé sur X "au nom de la France, (ses) pensées les plus sincères au peuple colombien".



La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit l'UE prête à "apporter davantage d'aide" à la Colombie après avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Rédigé par AFP le Lundi 10 Août 2026 à 11:40 | Lu 307 fois





