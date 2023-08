Un projet de trois-voies à Mahina

Tahiti, le 2 août 2023 - Après un premier conseil des ministres délocalisé à Faa'a, c'était au tour de Mahina d'accueillir l'équipe gouvernementale ce mercredi. Abribus, logements sociaux, transformation des terrains militaires (CRSD), différents projets ont été abordés, et notamment celui de décongestion routière entre le Tahara'a et le collège de Mahina avec un projet de trois-voies. Projet qui a reçu l'accord de principe du tāvana mais qui ne devrait pas voir le jour avant trois ou quatre ans.



Un coup à l'ouest, un coup à l'est. Après s'être déplacé dans le fief du Tavini à Faa'a, c'est à Mahina cette fois que le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi matin. Commune d'opposition avec un tāvana élu avec le Tapura, Damas Teuira est aussi “un vieil ami” du président Brotherson avec lequel ils ont fait de la musique dans leurs jeunes années. Et le président du Pays s'y est senti “chaleureusement accueilli”. De son côté, le maire de Mahina, Damas Teuira, se dit toujours autonomiste, “pour l'instant”, et a bien conscience qu'il faut travailler avec le gouvernement pour faire aboutir des projets communaux.



Des abribus instructifs



C'est par exemple le cas pour les abribus qui font cruellement défaut dans sa commune : “La logique des abribus est retenue et c'est déjà quelque chose de gagné pour nous, car ce sont des sujets récurrents quand j'accueille la population tous les mardis à Mahina”, a-t-il expliqué à Tahiti Infos, soulignant que le projet communal souhaitait que l'aspect culturel et patrimonial “transparaisse dans l'architecture” même de ces abris. “C'est important pour nous de savoir qui on est à travers son histoire... Et puis il n'y a rien de mieux que de t'instruire sur l'histoire de ton quartier en attendant ton bus.”



L'intégration de la culture dans tous les projets présentés ce mercredi par la commune a d'ailleurs particulièrement “frappé” le président du Pays : "De l'abribus jusqu'à la tour de surveillance de la plage, et ce projet fabuleux de salle des mariages, ou plutôt de salle polyvalente qui sera dans l'eau, dans cette espèce de petite lagune à la pointe Vénus... extraordinaire !” La commune a en effet l'idée de délocaliser (elle aussi) sa salle des mariages actuelle au beau milieu du lagon dans la petite baie creusée entre le parking et Un projet de l'ordre d'une quarantaine de millions de francs qui a donc séduit le gouvernement.



Décongestion routière : priorité de Jordy Chan



Le gouvernement, qui lui aussi était venu avec un projet dans le cartable du ministre de l'Équipement, Jordy Chan. Après le rond-point du Méridien, c'est sur la côte est qu'il veut résoudre la congestion routière au niveau de la portion qui va du giratoire en bas du Tahara'a jusqu'à la limite de la montée de Supermahina. Un gros point noir que l'installation de feux tricolores n'a pas réglé, bien au contraire. “C'est un projet qu'on veut évidemment faire avec la commune”, a souligné le président du Pays qui a reçu “l'accord de principe” du maire.



“Ce qu'on projette de faire, c'est d'élargir la route territoriale de deux voies aujourd'hui à trois voies. On adoptera un système similaire à ce qui se fait à Arue avec une machine de transposition qui permettrait de changer les plots pour proposer deux voies le matin de Mahina à Papeete et deux voies le soir dans l'autre sens”, a détaillé le ministre qui a estimé le coût de l'opération à deux milliards de francs. Mais ce projet n'en étant encore qu'au stade d'ébauche, cela reste une prévision “très approximative”. Cela ne sera pas pour demain donc, comme l'a expliqué Moetai Brotherson : “Je ne veux pas parler d'expropriation, mais il y a certaines limites sur lesquelles il va falloir qu'on bouge. Ça va prendre un peu de temps et ensuite, il y a le projet technique en lui-même. Je pense que c'est un projet qui peut aboutir d'ici trois, voire quatre ans.”

Mahina adhère au projet d'un Fare Ora Ce conseil des ministres a aussi été l'occasion pour le maire Damas Teuira et le président Moetai Brotherson de signer une convention formalisant la mise en place d'un Fare Ora dans la commune. Il s'agit en fait d'un guichet unique de l'administration qui sera mis en place dans des locaux de la commune afin de faciliter les démarches des administrés, mais pas seulement. Il y aura aussi un volet axé sur des actions de prévention autour du sport et d'une bonne pratique alimentaire. Ces Fare Ora ne sont pas obligatoires mais sont proposés aux communes qui le souhaitent. L'idée est de rapprocher le service public au plus près de la population, et c'est l'un des chevaux de bataille de la ministre de la Fonction publique, Vannina Crolas. Ces Fare Ora seront spécifiques à chaque commune et seront définis avec elles selon leurs besoins et leurs possibilités car elles n'ont pas forcément des locaux à mettre à disposition. “Dans certaines, il y a des agences de l'OPT qui peuvent être réutilisées pour ces Fare Ora, dans d'autres, ce seront peut-être des agences OPH”, a expliqué Moetai Brotherson.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 2 Août 2023 à 18:55 | Lu 272 fois