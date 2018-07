Un projet d’écolodge à Papara

PAPEETE, le 16 juillet 2018. La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a visité, vendredi après-midi, le centre culturel Arioi à Papara, dirigé par Hinatea Colombani.





Après avoir ouvert son école de danse il y a 10 ans, Hinatea Colombani a décidé de fonder le centre culturel Arioi. Le centre accueille environ 160 membres résidant principalement entre Paea et Taravao. Il promeut un apprentissage en immersion, sur la base des Puna Reo Maori, en activité périscolaire et soutien scolaire. Les participants sont âgés de 3 à 70 ans.



En 2016, Hinatea Colombani a décidé de créer une entreprise, Arioi Experience, afin de proposer une immersion culturelle aux touristes. Ainsi, il y a un an, la première expérience a été proposée à des Japonaises passionnées de danses et de culture polynésienne. Cette démarche entrepreneuriat social permet ainsi à la SARL de soutenir l’association.



Lors de la visite vendredi après-midi, la présence d’un groupe californien a permis à la ministre d’apprécier la qualité de l’activité touristique proposée par Hinatea Colombani et son équipe. Au-delà des visiteurs étrangers, le taux de pénétration sur le marché local est aussi important, de nombreux Polynésiens cherchant à mieux connaître leur culture, et à apprendre les savoirs-faire traditionnels.