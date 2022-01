Un programme chargé pour les 'aito du va'a

Tahiti, le 30 janvier 2022 - La Fédération tahitienne de va'a a présenté, samedi, son calendrier sportif pour la saison à venir avec une cinquantaine de courses prévues. On retrouve évidemment les grands classiques en V6 comme le Marathon Polynésie la 1ère, la Tahiti Nui Va'a, la Vodafone Channel Race, le Fa'a'ati Moorea ou encore la Hawaiki Nui Va'a. En V1 la course du Te 'Aito est avancée au 26 juin avant le Super 'Aito prévu fin juillet. La saison sera par ailleurs marquée par les championnats du monde de va'a vitesse organisés à Londres en août prochain.



C'est un calendrier sportif très copieux qu'a présenté, samedi, la Fédération tahitienne de va'a avec près de cinquante courses programmées sur toute l'année 2022. Après deux saisons perturbées par la pandémie de Covid-19, les 'aito avaient soifs de compétition et ils seront donc servis. Les rameurs reprendront du service le 12 février, à Aorai Tini Hau, avec le championnat de Tahiti marathon en V1. Ils enchaineront la semaine suivante en V6 encore pour le championnat de Tahiti, avant la très populaire Taaroa Race, prévue le 26 février, qui promet d'être le premier gros rendez-vous de la saison en va'a hō'ē. En V6, le Marathon Polynésie la 1ère, organisé le 26 mars, sera comme chaque année la première grande course pour les équipages.

Tahiti Nui Va'a nouveau format Toujours en V6, après trois ans d'absence, la Tahiti Nui Va'a revient cette année au calendrier (du 26 au 28 mai). Et pour ce retour, l'organisateur de la course, Jean-Pierre Barff, a décidé d'innover. Exit le traditionnel tour de Tahiti qui voyaient les pirogues partir de Mataiea pour rejoindre Taaone. Pour l'édition 2022, Vaitupa sera le cœur de la Tahiti Nui Va'a. Le format en trois étapes a été conservé mais elle ne se courront plus uniquement en va'a ono. La première étape sera courue en V1 sur un parcours de 24 km, avec un rameur qui représentera son club. Le lendemain, place au V6 avec toujours un parcours de 24 km entre Vaitupa, Papeete et Taapuna. Et pour la troisième et dernière étape, 50 km de course à avaler pour les 'aito (Vaitupa-Papeete-Mahina-Taapuna-Vaitupa). Un parcours que les équipages devront réaliser avec un groupe de 12 rameurs, avec des changements à 6 à réaliser au cours de la course.



Après cette nouvelle mouture de la Tahiti Nui Va'a, place à la Vodafone Channel Race le 18 juin, même si le comité organisateur envisage de reporter la course au mois d'août, en raison des élections législatives. Puis le Fa'a'ati Moorea, le 9 juillet, sera le quatrième gros rendez-vous de la saison en V6. Avant la Hawaiki Nui Va'a, programmée du 26 au 28 octobre, qui clôturera en beauté la saison en V6. La Hawaiki Nui Va'a dont la dernière édition remonte à 2019.

Le Te 'Aito avancé à juin En va'a hō'ē maintenant, le Te 'Aito sera évidemment l’événement de l'année. Organisée traditionnellement fin juillet, la course se tiendra cette année les 24 et 25 juin, avant le Super 'Aito prévu les 22 et 23 juillet. Les rameurs seront ensuite complètement tournés dans leur préparation des championnats du monde de va'a vitesse, organisés à Londres du 7 au 16 août. De retour d'Angleterre, les 'aito s'attaqueront du 15 au 17 septembre à la Hawaiki Nui Va'a Solo. Un gros et beau programme en perspective.

>> Le calendrier des courses de va'a en 2022



