Un problème de bitumage provoque un énorme bouchon

Tahiti le 15 février 2024. Les automobilistes étaient une fois encore ce jeudi matin coincés dans leurs véhicules.





Une panne de la centrale d’enrobage de l’entreprise JL Polynésie, en charge des Travaux de bitumage de la route dedégagement ouest (RDO), est survenue dans la nuit du 14 au 15 février 2024 alors que les travaux étaient au niveau de la sortie de Piafau à Faa’a, empêchant l’entreprise de terminer son chantier à 4 h comme prévu a indiqué un communiqué de la présidence ce jeudi.



JL Polynésie, aidée par l’entreprise BTP appelée en renfort, a pu reprendre le bitumage pour rouvrir entièrement les voies à 7 h ce matin.



Suite à une première panne survenue il y a 2 mois sur ce même chantier, la Direction de l’Équipement (DEQ) avait établi avec l’entreprise une méthodologie pour limiter l’impact d’un tel incident sur la circulation. Cette procédure n’a pas été respectée et des pénalités seront appliquées.



Jordy CHAN, ministre des Grands travaux, de l’Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, regrette le désagrément occasionné et remercie les usagers pour leur patience.