Un premier thonier Ulysse pour Tahiti Tuna

Papeete, le 17 octobre 2019 - Le thonier Ulysse One de la Société d’Armement Tahiti Tuna a été béni mercredi 16 octobre dans le port de pêche de Papeete, en attendant le Ulysse Two en 2020. En aluminium, long de 22 mètres, ce bateau a été entièrement conçu au fenua.



La cérémonie de bénédiction du navire de pêche Ulysse One de la Société d’Armement Tahiti Tuna de Georges et Vatea Moarii a eu lieu ce mercredi dans le port de pêche de Papeete. Ce navire de pêche d'une longueur de 22 mètres, en aluminium, a été entièrement fabriqué en Polynésie française par le chantier naval Nautisport Industries. Le bateau s’inscrit dans le cadre du programme de renouvellement de la flottille de pêche de l’entreprise familiale Tahiti Tuna. La livraison d’un second navire de pêche Ulysse Two est effectivement en 2020.



Le coût de l’investissement pour l’acquisition de ces deux navires de pêche Ulysse s’élève à 568 millions Fcfp, avec 257,3 millions de Fcfp de défiscalisation locale. Présente à la cérémonie de bénédiction, la secrétaire générale adjointe du Haut-commissariat, Cécile Zaplana s’est félicitée de l’arrivée de ce premier thonier, « qui participe à la dynamisation du secteur de la pêche si importante en Polynésie française et à la création d’emplois en mer comme à terre ». La représentante de l’Etat a rappelé le soutien de Paris dans ce secteur à travers l’aide fiscale nationale accordée par le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, lors de sa en visite au port de pêche de Papeete en juillet 2018.