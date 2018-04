Un premier festival international de Jazz à Tahiti

PAPEETE, le 12 avril 2018. Le Conservatoire artistique de Polynésie française, en partenariat avec la Maison de la Culture, organise du 16 au 20 avril prochains le premier festival international de jazz à Papeete. Pour cette première édition, la chanteuse Avis Harrell, le pianiste Otmaro Ruiz et les meilleurs jazzmen du fenua seront à l'affiche.



Trop souvent cataloguée comme musique réservée à une élite mélomane, le Conservatoire artistique de Polynésie française a souhaité organiser le premier festival international de jazz pour populariser ce genre musical. C'est grâce à la volonté de Fabien Dinard, directeur de l'établissement musical et de Frédéric Rossoni, qui dirige le département Jazz du Conservatoire, que la première édition du festival international de jazz va enchanter vos oreilles toute cette semaine !



Ouverts aux fans de jazz comme aux novices, plusieurs évènements, avec pour tête d'affiche la show-woman américaine Avis Harrell et le pianiste vénézuélien Otmaro Ruiz, promettent de beaux moments musicaux.



UN GRAND CONCERT EN PLEIN AIR GRATUIT



Plusieurs temps forts sont prévus lors de cette semaine où le jazz est à l'honneur. Le mercredi 18 avril, Otmaro Ruiz va donner une master class de piano jazz, ouverte à tous, dans le grand auditorium du Conservatoire. Cette master class sera suivie d'un grand concert à ciel ouvert sur le paepae de l'établissement musical. Des musiciens locaux, comme Coconut jazz, The Q, Rossoni Brothers ou encore Ian Vanek seront invités à venir jouer en compagnie d'Otmaro Ruiz. Les organisateurs espèrent que ce concert gratuit à l'ambiance familiale permettra à de nombreux Polynésiens de découvrir les rythmes de ce style musical qu'est le jazz.



Le jeudi 19 avril, Avis Harrell et Otmaro Ruiz prendront la direction du collège de la presqu'île à Taravo pour aller à la rencontre de jeunes élèves. Enfin le vendredi 20 avril, la première édition de ce festival se clôturera par un concert d'exception au Grand théâtre de la Maison de la culture.



Les 20 musiciens du Big Band de Jazz du Conservatoire, dirigés par Frédéric Rossoni, présenteront 22 titres du répertoire jazz et blues interprétés par Avis Harrell. La diva américaine sera accompagnée du crooner canadien Jean Croteau, du chanteur Ricardo Cortez et des solos d'Otmaro Ruiz.