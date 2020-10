Un premier cas Covid à Nuku Hiva

Marquises, le 9 octobre 2020 - Après Hiva Oa la semaine dernière, un premier cas de contamination au Covid-19 a été détecté sur l’île de Nuku Hiva, jusqu'alors épargnée par le virus.



Un premier cas Covid a été détecté à Nuku Hiva, aux Marquises. De retour de Tahiti le 1er octobre, une résidente de Taiohae a effectué un auto-test le 5 octobre qui s'est avéré positif. Contactée par le personnel de santé, la jeune femme qui est restée asymptomatique pendant plusieurs jours, a dû se rendre à l’hôpital de Taiohae ou un nouveau test a été effectué par le personnel soignant dans des conditions optimales. Le résultat de ce test devrait être connu d’ici quelques jours, dès lors que l’institut Malardé l’aura analysé. Pour l’heure, la personne en question et son époux sont isolés à leur domicile. Le personnel de l’hôpital de Nuku Hiva tente actuellement de retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec la personne contaminée afin de les tester et de détecter d’éventuels autres cas de Covid-19.



Le maire de Nuku Hiva, Benoit Kautai, a informé ce jeudi la population de l’archipel de la situation à travers un communiqué diffusé sur les ondes de Radio Marquises : "Cette situation nous rappelle que nous devons être très vigilants. Il est notamment recommandé aux personnes revenant de Tahiti de se faire tester, de rester confinées pendant au moins sept jours et d’éviter tout contact avec d’autres personnes."