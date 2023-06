Un préavis de grève déposé chez Air Tahiti Nui

Tahiti, le 28 juin 2023 - Un préavis de grève a été déposé ce mercredi par une intersyndicale composée de A ti'a i mua et de la CSIP. En cause, le gel des salaires depuis 2008 et les plannings des salariés.



Alors que la compagnie aérienne s'apprête à fêter ses 25 ans d'existence et que la nouvelle ligne vers Seattle vient d'être ouverte, Air Tahiti Nui fait face au dépôt d'un préavis de grève des personnel navigants commerciaux (PNC) qui prendra effet le mardi 4 juillet à zéro heure si les points de revendication ne sont pas satisfaits.



“Les salaires de base sont quasiment gelés depuis 2008”, explique le courrier envoyé au président directeur général d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin. “La part variable de salaire liée à l'activité permet certes de maintenir un minimum acceptable, mais cela ne peut être obtenu qu'en multipliant les vols au détriment de leur vie de famille, de leur santé et de la fatigue”, explique le courrier au sujet des personnels navigants.



Les difficultés de planning sont aussi pointées du doigts, de même que “d'autres dysfonctionnements en matière d'hébergement et d'insécurité”. Selon le courrier envoyé à la direction, les PNC ne seraient qu'une dizaine de jours par mois à leurs domicile, “ce qui impacte fortement leur vie de famille”.



La liste des revendications comporte donc 5 points avec une revalorisation salariale, une amélioration des conditions de travail, une révision de leur statut dans l'indemnisation des vols en équipe réduite, une prise en compte des déplacements professionnels et la mise en place d'un calendrier de discussion pour évoquer d'autres problèmes non listés dans le préavis de grève.



Selon nos informations, le syndicat maison “Synaco” n'accompagne pas ce mouvement de grève.



Joint par téléphone, le P-dg, Michel Monvoisin, assure “entendre les revendications” de la CSIP et de A ti'a i mua et travaillait mercredi soir à un planning de rencontres à proposer aux deux syndicats qui ont déposé le préavis de grève.