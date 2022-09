Un poti marara secouru entre Manuae et Maupiti

Tahiti, le 15 septembre 2022 – Un poti marara, qui n'avait pas donné de signe de vie depuis dimanche, a été secouru entre Manuae et Maupiti, mercredi matin. L'opération de sauvetage a nécessité l'intervention du Gardian et de l'hélicoptère Dauphin. Les personnes à bord sont saines et sauves.



Une opération de recherche et de sauvetage d'un poti marara s'est déroulée mercredi matin. Le Heitetia avait quitté Manuae à destination de Maupiti, dimanche matin, avec trois personnes à bord, mais n'avait pas donné de nouvelles depuis son départ. Contacté par le tavana de Maupiti mercredi matin, le JRCC Tahiti a immédiatement engagé le Gardian des Forces armées de la Polynésie française afin d'effectuer des recherches sur zone. Dans le même temps, il a reçu le signal de la balise de détresse par satellite du bateau, qui était situé dans la zone de recherche. Celui-ci a rapidement été localisé avec deux personnes à bord. En raison de la distance et de la météo, c'est l'hélicoptère inter-administration Dauphin qui a été engagé afin de les hélitreuiller. Une opération de sauvetage qui aura duré plus de 10 heures.



Il se trouve que le Heitetia, qui n’avait pas donné de signe de vie depuis dimanche soir, était en fait déjà arrivé à Maupiti et reparti en pêche le mercredi matin. Le JRCC Tahiti rappelle donc l'importance pour les navigateurs de communiquer leur parcours avant de partir afin de faciliter les recherches en cas d'inquiétudes. Il rappelle également la nécessité pour les embarcations d'être équipées de moyens d'alerte et de secours. Enfin, si un bateau n'est pas arrivé à destination comme prévu, les familles doivent donner l'alerte le plus rapidement possible en contactant immédiatement le JRCC.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 15 Septembre 2022 à 20:08