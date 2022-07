Un portail Unesco dédié aux biens polynésiens classés ou à classer

Tahiti, le 28 juillet 2022 – La Direction de la culture et du patrimoine vient de mettre en place un portail numérique dédié aux biens polynésiens inscrits ou à inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco. Ainsi, deux espaces sont à découvrir : Taputapuātea, dont le site culturel du marae est inscrit depuis cinq ans, et les îles Marquises, pour suivre l'évolution du dossier de candidature.



Un portail pour découvrir les biens polynésiens inscrits ou à inscrire au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est ce que vient de mettre en place la direction de la culture et du patrimoine. Cette dernière a ainsi souhaité rassembler en un seul site toutes les informations relatives au site de Taputapuātea, inscrit depuis cinq ans au patrimoine mondial, et au dossier de candidature des îles Marquises.



L'objectif est de vulgariser les informations pour assurer une large diffusion auprès du public. “Le portail est là pour donner des clés d'interprétation nécessaires aux visiteurs, qu'ils soient en Polynésie ou ailleurs”, indique le coordinateur du dossier Unesco Marquises pour la Direction de la culture et du patrimoine, Anatauarii Leal Tamarii.



Le portail est divisé en deux parties : l'une consacrée au site de Taputapuātea, l'autre aux îles Marquises. Les deux parties se déclinent de manière identique, avec trois grandes catégories : découvrir, qui est une “invitation au voyage” ; comprendre “qui donne des clés pour comprendre la culture” ; et transmettre. “Transmettre, c'est vraiment l'essence même d'un dossier de candidature à l'Unesco. C'est d'être en mesure aujourd'hui, dans un monde qui avance et qui évolue, au travers d'un plan de gestion, de transmettre ce qui fait la valeur universelle exceptionnelle des biens aux générations futures”, précise Anatauarii Leal Tamarii.

Des biens à préserver Le portail Unesco est accessible dès à présent à l'adresse patrimoine.pf. S'il contient déjà de nombreuses thématiques, il doit encore être enrichi. Actuellement en français, il devrait être accessible bientôt en reo tahiti et en anglais. Des documents audios et des vidéos devraient également être ajoutés, notamment des interviews des habitants des îles Marquises pour comprendre les questionnements de la population relatifs à la candidature de leur archipel. Un audio guide sera également décliné en trois langues (français, tahitien et anglais) et il sera possible d'effectuer des visites virtuelles.



Depuis son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, le site de Taputapuātea est passé de 15 000 à 25 000 visiteurs par an. “C'est un bien qui commence à être reconnu à l'international et qui commence à être préservé et valorisé par les Polynésiens”, souligne la directrice du service de la culture et du patrimoine, Joany Cadousteau. L'Unesco, une belle vitrine dont les Marquises profiteront peut-être. Prochaine étape : le 18 octobre avec la présentation du dossier au comité français du patrimoine mondial. S'il est validé, il sera transmis au président de la République qui devrait le déposer à l'Unesco en janvier ou février 2023. Des experts seront alors mandatés sur place et ce n'est qu'en juin 2024, au plus tôt, que le comité international de l'Unesco rendra sa décision finale sur le classement ou non des Marquises au patrimoine mondial.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 28 Juillet 2022 à 18:11 | Lu 172 fois