Un porc retrouvé mort dans une rivière à Papara

PAPEETE, le 9 juin 2019 - Et plus particulièrement dans la rivière de Papeiti, des quartiers Amo et Teitihaa. La baignade est "fortement déconseillée" pour ces deux prochains jours.



L'information a été publiée ce dimanche matin sur la page facebook de la commune de Papara.



Un cadavre de porc " de 200 kilos a été retrouvé dans la rivière de Papeiti dans le quartier Amo et Teitihaa " ce jour.



Les forces de l'ordre et le service technique " ont été dépêchés sur les lieux, afin de retirer l'animal. "



" Cet acte est passible de poursuites judiciaires ", rappelle la municipalité.



Un appel à témoins est d'ailleurs lancé pour retrouver les auteurs. " Si vous avez une quelconque information, veuillez vous rapprocher de notre service de sécurité ou la gendarmerie nationale de Papara. "



Face à cela, la municipalité informe que " la baignade dans la rivière est fortement déconseillée " pour ces deux prochains jours.