Un ponton 100 % recyclé aux Jardins de Paofai

Le matériau est garanti 15 ans contre le pourrissement. Il présente aussi comme avantage d’être résistant aux coups, chocs et variations de température et ne craint pas les intempéries, le sel, les huiles et les UV.



Et comme rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme, les chutes de ce matériau ne sont pas jetées et sont utilisées comme cales par exemple.



Vous avez peut-être déjà vu ce matériau sans vous en être aperçu. Il a en effet été utilisé pour la réfection du quai des bonitiers, derrière la Papeava, à Papeete.



Vous pourrez aussi voir bientôt ce matériau sur un sport de surf à la Papeno’o où cinq tables en Hanit® seront installées d’ici deux mois. "Dans la mesure du possible, on prend des produits écoresponsables et on essaie de faire des chantiers propres" , souligne Philippe Lambert.



L’entreprise Pacifique Habitat a l’exclusivité de ce produit en Polynésie.