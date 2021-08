Un policier blessé lors d'une course poursuite à Bayonne

Bayonne - France - AFP - Mardi 3 août 2021 - Un policier a été blessé hier soir à Bayonne, percuté par la voiture d'un homme qui tentait de prendre la fuite après une altercation de couple et qui a finalement été blessé puis arrêté, après usage de leurs armes par les fonctionnaires, a-t-on appris aujourd'hui de sources policière et judiciaire.



La police avait été alertée par des riverains évoquant "une altercation violente" d'un couple sur la voie publique. Arrivé sur place, un équipage de police a vu un couple à bord d'un véhicule, et a demandé à plusieurs reprises à l'homme au volant de couper le moteur, a précisé le parquet de Bayonne. Au contraire, le conducteur a foncé avec son véhicule, percutant l'un des policiers qui a été projeté en l'air, subissant de multiples hématomes. Les policiers ont alors fait usage de leurs armes, et la voiture du forcené a fini sa route dans un proche muret, ses occupants prenant la fuite à pied.



La passagère, puis le conducteur, ont été arrêtés peu après par d'autres policiers. Le policier blessé a été hospitalisé mais ses jours n'étaient pas en danger. Le fugitif, blessé à l'épaule lors de l'intervention, a également été admis à l'hôpital. Sa vie n'est pas non plus en danger, et il devait subir une intervention chirurgicale, a ajouté le parquet. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une à l'encontre du forcené, placé en garde à vue sous le régime de l'hospitalisation, pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" et qui devrait déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire, a précisé le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier. L'autre enquête, comme logiquement en pareil cas, concerne les conditions d'usage d'armes par les policiers, et a été confiée à l'IGPN.