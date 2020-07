Un pôle médical à l’étude au Village tahitien

Ce lot n°6, situé sur le lieu dit ‘du Kosovo’, l’ancien drive-in pour ceux qui l’ont connu autrefois, représente une surface de 28 420 m2, en face de Moorea. « Avec cette vue extraordinaire, ce pourrait être très agréable pour les patients », argumente le ministre de la Santé, Jacques Raynal, qui réfléchit au projet du pôle de santé unique privé depuis plusieurs années déjà. « Cela ne date pas d’aujourd’hui d’implanter un site médical sur la côté ouest », précise le ministre de la Santé.

Et effectivement en 2019, une mission, réalisée pendant deux mois et demi, par un cabinet métropolitain spécialisé dans l’importation des établissements médicaux, avait proposé deux scénarios possibles. Le second prévoyait un pôle de santé unique privé dispatché sur deux sites.

Le premier établissement, comportant notamment un plateau de chirurgie plus lourde, serait basé à Papeete, à proximité de l’hôpital du Taaone. Le second établissement pourrait, lui, être construit sur ce lot n°6 du Village tahitien. Il pourrait, selon le ministre, comporter des cabinets médicaux, un plateau technique, de la chirurgie ambulatoire, de l’endoscopie, voire un peu d’imagerie.

Ce projet est en tous les cas soutenu par le maire de Punaauia, Simplicio Lissant. Le tavana aimerait bien avoir une telle offre de soins pour sa population, surtout dans le contexte actuel de pandémie. « Il y a eu beaucoup de cas de Coronavirus à Punaauia. (…). Il faudrait défricher un projet qui tienne la route », argumente l’édile.

La procédure de consultation lancée aujourd’hui doit permettre de déterminer si ce projet d’un établissement pôle de santé unique privé sur le Village tahitien est envisageable surtout d’un point de vue économique à l’heure où la Polynésie vit une grave crise économique. « Même si c’est un investissement privé, il ne faut surtout pas créer d’hémorragie financière », a insisté longuement le président du Pays, Edouard Fritch.

Du côté des acteurs du secteur médical privé, la réserve est pour l’instant de mise. « Il est encore trop tôt pour s’exprimer, il faut voir », précise Diego Lao, de la clinique Cardella. Idem du côté de François Kiffer, son homologue de Paofai.

Les conclusions de cette procédure de consultation devraient être connues en novembre 2020.