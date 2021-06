Un polar chez les matahiapo

TAHITI, le 13 juin 2021 - Philippe Prudhomme signe un nouveau livre en auto-édition. Intitulé Qui veut la peau des matahiapo ?, ce roman policier dit vouloir jeter un regard imaginaire sur le conflit latent des générations et sur la fin de vie.



C’est un livre court que signe Philippe Prudhomme avec "Qui veut la peau des matahiapo ?" Un roman policier réalisé en auto-édition qui dit aborder le conflit latent entre les générations et apporter une réflexion sur la fin de vie et les douloureux problèmes déontologiques qu’elle soulève. Pourquoi ? “ Parce qu’il y a beaucoup d’injustices ”, répond l’auteur qui ajoute que d’une certaine manière, le texte est autobiographique.



Il y a toujours des messages



Dans tous les livres qu’il a écrit, “ il y a des messages ”, précise-t-il. Cette fois il parle de fin de vie mais également “ de sexualité dans les Ephad, d’euthanasie, de maltraitance, de criminalité, de suicide ”.



Les personnages du roman se croisent autour de la détective privée Yveline Cowley. Ils ont tous un lien plus ou moins direct avec les habitants de la résidence des Bougainvilliers. L’histoire prend place en Polynésie, en 2019 et se dénoue en une centaine de pages.