Un plan de relance pour soutenir les armateurs

Tahiti, le 7 mai 2020 – Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, et Jean-Christophe Bouissou ministre en charge du transport interinsulaire, se sont entretenus jeudi avec les armateurs des sociétés de navigation du fenua. Des réunions de travail seront de nouveau prévues dans les prochaines semaines pour définir les contours de nouvelles solutions qui pourraient être envisagées pour la pérennité de l’activité de transport et des emplois.



Le 21 avril dernier les autorités de l'Etat et du Pays ont effectué une visite au quai de chargement des goélettes. L'occasion ainsi de constater les adaptations mises en œuvre, et la nouvelle organisation du travail pour assurer la sécurité des membres d’équipage et la préservation des archipels. Les armateurs avaient sollicité à cette occasion un entretien avec le haut-commissaire et le président du Pays consacré plus spécifiquement à la question de l’impact économique de cette crise sanitaire sur leur domaine d’activité.



Cet entretien s'est tenu jeudi matin à la résidence du haut-commissaire. Au cours des débats Dominique Sorain a notamment rappelé que "l’activité des sociétés de navigation est indispensable car elle permet de maintenir le cordon ombilical avec les archipels."



Au cours des échanges, les armateurs ont également fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis le début de la crise sanitaire, notamment la baisse significative de leur chiffre d’affaires liée à la diminution des rotations et de l’activité de transport, elle-même impactée par l’absence de touristes et les restrictions du trafic inter-îles.



Dominique Sorain a rappelé que l’Etat se tient aux côtés du Pays, des armateurs et de toutes les entreprises locales pour les accompagner et les soutenir financièrement en veillant à la pleine mobilisation au fenua des outils tels que le Prêt Garanti par l’État, le fonds national de solidarité, les liquidités apportées par l’IEOM.



Dans une perspective du redémarrage de l’activité économique, l’État et le Pays travaillent conjointement à l’élaboration d’un plan de relance de l’activité dans les domaines stratégiques du tourisme, du transport et des travaux publics.



Des réunions de travail avec les armateurs sont prévues dans les semaines à venir pour définir les contours de nouvelles solutions qui pourraient être envisagées pour la pérennité de l’activité de transport et des emplois.