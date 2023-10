Un piroguier en détresse secouru dans la passe de Papeete

Sécurité – L’Aremiti 6 et l’Apetahi express ont tous les deux porté secours ce mardi à un piroguier en détresse au niveau de la passe de Papeete.



Premier sur les lieux alors qu’il terminait sa liaison depuis Moorea, l’Aremiti 6 a porté secours mardi vers 13 heures à un homme en pirogue qui dérivait dangereusement du côté du récif de la passe de Papeete. Après avoir mis un zodiac avec du personnel à l’eau, l’équipe est allée à la rencontre du rameur pour lui porter secours.



Arrivé juste après un exercice Orsec avec le haut-commissariat, l’Apetahi express s’est lui aussi rendu sur la zone pour aider aux secours. Un second zodiac était alors mis à l’eau, le tout dans un ballet un peu compliqué à mettre en œuvre avec la houle et le vent de travers.



Cette seconde équipe a récupéré la pirogue pour éviter qu’elle ne se transforme en débris gênant la circulation des bateaux sur la zone.



Le Port autonome de Papeete a finalement conclu les opérations en accueillant le piroguier à terre.