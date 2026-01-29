

Un pétroglyphe polynésien bientôt restauré grâce à la mobilisation citoyenne

Tahiti, le 24 février 2026 - Un pétroglyphe polynésien conservé au Musée de Tahiti et des îles va bénéficier d’un projet de restauration, après avoir été désigné lauréat de la 5e édition du concours national “Le Plus Grand Musée de France”, porté par la Fondation de sauvegarde de l’art français en partenariat avec Allianz France. Une reconnaissance rare pour le patrimoine polynésien à l’échelle nationale, rendue possible par le vote du public.



Entre le 2 et le 22 février, des milliers de citoyens ont été invités à voter pour départager plusieurs œuvres en péril à travers le pays. Au total, 132 479 votes ont été enregistrés, soit 36 000 de plus que l’an dernier, confirmant l’intérêt croissant du public pour la sauvegarde du patrimoine de proximité. Dans la zone océan Pacifique, deux œuvres étaient en lice. Le choix s’est finalement porté sur un pétroglyphe polynésien situé à Tahiti, qui a recueilli 2 719 voix, représentant 78 % des suffrages exprimés.



Découvert en 1925, ce pétroglyphe dit “des jumeaux de Tipaerui”, issu de l’art rupestre polynésien, est aujourd’hui conservé dans les jardins du musée, à Punaauia. Gravé par piquetage sur une grande pierre, il représente des figures symboliques associées à une légende locale : celle de jumeaux morts à la naissance, dont la sépulture serait marquée par cette pierre, accompagnée de la figure d’une anguille, gardienne spirituelle du lieu. L’œuvre témoigne à la fois d’un épisode tragique et de la dimension religieuse, mémorielle et symbolique de l’art rupestre polynésien.



Aujourd’hui, la pierre est menacée par l’érosion liée aux pluies et par le développement de mousses. Le projet de restauration prévoit l’installation d’une structure de protection en bois, recouverte de végétation, afin d’assurer une conservation durable de ce témoignage majeur du patrimoine culturel de Tahiti.



Dans le cadre du concours “Le Plus Grand Musée de France”, 16 œuvres sont restaurées chaque année, chacune bénéficiant d’un soutien financier de 8 000 euros (954 000 francs) apporté par Allianz France. Déployée au cœur des territoires, l’initiative vise à associer citoyens, communes et acteurs locaux à la préservation d’un patrimoine souvent fragile, mais profondément ancré dans la vie quotidienne.



Pour Tahiti, cette sélection marque une étape importante : celle d’une reconnaissance nationale du patrimoine polynésien et de l’engagement local en faveur de sa transmission aux générations futures.

