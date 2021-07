Un petit moucheron qui pose de gros problèmes aux Marquises !

En attendant que la nature trouve une solution, les hommes peuvent s’adapter et ralentir la propagation du phénomène par des méthodes naturelles. Pour commencer, une couche de sable ou de gravier disposée en surface d’un sol terreux aux abords du foyer ralentira la reproduction des femelles en asséchant les lieux de ponte. Ensuite, il y a le traditionnel piège à glu qui est un excellent frein à la reproduction mais qui ne capte pas énormément d’individus. Thomas Moutame, récemment élu président de la CAPL, nous a fait part de la solution la plus efficace selon lui : « Il existe une méthode naturelle et efficace qu’un maximum de personne devrait appliquer si l’on veut se débarrasser de ce nuisible. Il faut allumer et suspendre un moripata (lampe à pétrole) quelque part puis, remplir une bassine d’eau savonneuse et la mettre sous la lampe, éteindre toutes les autres lumières et attendre. Tous les moucherons vont soit tomber dans l’eau directement, soit griller sur la lampe et tomber dans l’eau. »



Dans la plupart des îles où le phénomène a été constaté, l’équilibre est revenu dans les mois qui ont précédé l’arrivée du fameux moucheron. Pour Thomas Moutame le problème est préoccupant mais « la nature offre toujours des solutions ». Il est néanmoins possible de l’aider tant que les méthodes employées ne créent pas d’avantage de problèmes qu’elles n’en résolve.