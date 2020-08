Un personnel navigant testé positif au Covid

Votre sentiment après ce deuxième cas importé en quelques jours ?



"L'essentiel, c'est de voir que les mesures que l'on a mises en place sont efficaces, puisqu'on se doutait et qu'on pensait qu'il y aurait des cas. Le seul fait qu'on les découvre suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas de dissémination dans la population est la preuve de l'efficacité des mesures. Malheureusement, ces personnes sont touchées. Heureusement, elles ne sont pas malades à proprement parler. Il n'y a pas de signes de développement de la maladie. Et heureusement encore, pour l'heure, il n'y a pas de dissémination dans la population. Par rapport à ces deux cas, c'est uniquement par le fait que nous avons mis en place les mesures nécessaires pour rechercher les cas qu'on les a trouvé."



Il faut donc s'habituer à ces "alertes" ?



"Il y aura d'autres alertes très probablement, puisque les personnes souvent ne savent pas elles même qu'elles sont porteuses. Les tests qui ont été pratiqués au départ peuvent être négatifs. On l'a démontré, puisque c'est ici le cas. Et l'auto-test montre son efficacité dans la mesure où c'est ainsi qu'on a pu découvrir le cas de cette jeune américaine. C'est ce qu'il faut mettre en évidence. Pas la gravité des cas, parce qu'ils ne sont pas graves. Le risque, c'est un peu comme quand vous prenez votre automobile, si vous mettez la ceinture ou si vous ne la mettez pas. Nous, on a mis les ceintures de sécurité. Est-ce que ça suffira à éviter l'accident ? On l'espère grandement. Et puis, on reste sur le pied de guerre. On accroit la vigilance des structures de santé notamment dans les îles et on espère que tout ira bien."



Vous avez fait évoluer vos dispositifs après le cas découvert sur le Paul Gauguin, faudra-t-il s'adapter encore après ce nouveau cas ?



"Ce sont les promoteurs eux-mêmes, qui n'ont aucun intérêt à avoir des développements épidémiques dans leurs navires, qui sont force de propositions sur les mesures barrières. En effet, il y a aujourd'hui des discussions sur le fait de savoir s'il est utile de multiplier les tests. A mon sens, ce qu'on a mis en place suffit. Néanmoins, au cas par cas, suivant le navire et la provenance des personnes ainsi que leur temps de séjour avant de monter dans le navire, peut-être sera-t-il nécessaire de faire des tests supplémentaires. Dans l'aérien, il y a des processus particuliers qui sont mis en place pour les personnels navigants. Compte-tenu de ce qui s'est passé récemment, nous allons d'abord étudier le cas particulier et voir s'il est éventuellement nécessaire de modifier le processus qui avait été mis en place. On travaille tous les jours sur ces mesures."