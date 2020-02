Un pêcheur retrouvé noyé à Punaauia

Tahiti, le 12 février 2020 - Un jeune homme de 23 ans a été retrouvé mort noyé ce mercredi matin vers 9 heures à proximité de la passe Nordhoff de Punaauia, ont indiqué nos confrères de la rédaction de Polynésie la 1ère.



Le corps sans vie d’un pêcheur sous-marin porté disparu depuis la veille a été retrouvé par 16 mètres de fond, à l’extérieur de la passe Taipiri (Nordhoff) à Punaauia mercredi matin vers 9 heures par les plongeurs de la gendarmerie.



Les équipes de secours étaient à la recherche de ce jeune homme de 23 ans depuis la veille au soir. Ce pêcheur était parti seul en mer mardi matin et était attendu de retour en début d’après-midi.



Les secours ont été alertés tardivement en début de soirée, vers 19 heures. Des recherches ont vite été conduites et prolongées jusqu’à 23 heures, sans résultat, par les plongeurs de la gendarmerie assistés des moyens nautiques des sapeurs-pompiers et agents de la police municipale de Punaauia et appuyé par l’hélicoptère inter-administration Dauphin et par la vedette de la Fédération d'entraide et de secours en mer.



Ces recherches ont repris mercredi matin au lever du jour avec les mêmes moyens et le renfort de volontaires. Le corps du jeune homme a été retrouvé sans vie sur un haut-fond connu des pêcheurs du coin.