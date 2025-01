Un pêcheur retrouvé mort aux Marquises

Tahiti, le 15 janvier 2025 – Parti pêcher avec sa femme lors d'une sortie nocturne à Ua Pou ce mardi, le corps d'un homme de 55 ans a été retrouvé ce mercredi matin. La forte houle a fait chavirer leur pirogue double et il n'a pas eu la même chance que sa femme qui a pu rejoindre le bord à la nage pour donner l'alerte.



Comme le rapportent nos confrères de Polynésie 1ère, c'est aux alentours de minuit que l'embarcation du couple s'est renversée en raison d'une mer très agitée. Contrairement à son mari, la femme a réussi à nager jusqu'à la terre ferme à la nage et a marché pendant trois heures avant de rejoindre le village pour donner l'alerte. Les pêcheurs se sont aussitôt mobilisés pour commencer les recherches, aidés des gendarmes, des policiers municipaux et des sapeurs-pompiers, et ce n'est qu'à 6 heures ce mercredi matin que le corps de l'homme a été retrouvé.