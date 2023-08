Un pêcheur porté disparu à Niau

Tahiti, le 6 août 2023 – Un pêcheur de 37 ans de l’atoll de Niau a disparu dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Il pêchait sur le quai de l’île et s’est fait “a priori” emporter par une vague. Le Casa a été envoyé sur place mais sans résultats.



Un habitant de Niau âgé de 37 ans a disparu dans la nuit de dimanche à lundi dernier. “C’était un pêcheur à pied qui était sur le quai et s’est a priori fait emporter par une vague dans la nuit de dimanche à lundi”, confirme l’officier de permanence du Centre de coordination de sauvetage aéromaritime de Polynésie (JRCC).



Inquiets les habitants de l’île ont débuté les recherches en attendant l’arrivée du Casa sur place. “Les recherches n’ont rien donné”, complète le JRCC. Recherches qui ont d’ailleurs été arrêtées “compte tenu de la méteo (…). Malheureusement on l’a cherché pendant très longtemps et si on avait pu le retrouver vivant on l’aurait vu lors du passage des avions”.



Les recherches pour la partie sauvetage ont été arrêtées ouvrant la voie à la phase judiciaire de recherche de corps. Le dossier est désormais entre les mains du procureur et de la gendarmerie.

“On a retrouvé son short et son tee-shirt” Selon une source de passage à Niau, l’homme était parti à la pêche muni d’une canne, dimanche soir. Le lundi matin, ils étaient nombreux à s’inquiéter de ne pas avoir de ses nouvelles puisque “sa voiture était toujours au quai” nous précise-t-on. “Son tee-shirt et son short ont été retrouvés mais pas lui malheureusement.”



Les habitants de Niau ont d’ailleurs organisé une cérémonie de recueillement sur l’atoll ce samedi.

