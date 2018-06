Un pêcheur condamné pour avoir capturé et tué 9 tortues

PAPEETE, le 21 juin 2018 -Le juge unique a ordonné ce jeudi la confiscation du bateau et de la remorque d’un pêcheur chez lequel on avait retrouvé 9 tortues enterrées dans le jardin. L’homme devra verser 1, 6 millions à la Polynésie française et payer les publications d’un communiqué judiciaire dans deux journaux de presse écrite.



L’homme avait été dénoncé par sa propre fille en raison d’un conflit intrafamilial. Dans son jardin, l’on avait retrouvé neuf cadavres de tortues dont huit tortues marines vertes et une tortue marine imbriquée. Le juge unique l’a condamné ce jeudi à verser 1, 6 millions de francs à la Polynésie qui s’était constituée partie civile. Son bateau et sa remorque ont été confisqués.



Lors de l’audience, le juge unique, Thierry Fragnoli, a également lu un communiqué que le prévenu devra faire publier à ses frais dans la Dépêche de Tahiti et dans Tahiti infos. Dans ce document, il est rappelé que « les tortues marines qui vivent environ 80 ans n’atteignent leur majorité sexuelle qu’à partir de 25 ou 30 ans, et les pontes les plus importantes interviennent autour de 40 ans, ces animaux ne se reproduisant que tous les deux à quatre ans en moyenne par des pontes comprenant entre 100 et 150 œufs. » Le communiqué précise que « l’explication culturelle concernant la consommation des animaux » est « irrecevable » puisque les tortues étaient « considérées comme des animaux sacrés dont la capture ne pouvait être libre et individuelle. »



L'homme a 10 jours pour faire appel de cette décision.