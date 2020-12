Un ouvrage référence sur les Fidjiens, "magiciens du rugby"

TAHITI, le 3 décembre 2020 - Gilles Navarro, journaliste sportif depuis 40 ans, ancien rugbyman, dresse un panorama complet du rugby aux Fidji. Il y raconte l’histoire mais aussi les joueurs qui ont fait l’histoire, des magiciens.



Un nouvel ouvrage paraît chez Au Vent des îles. Il s’intitule Les Fidjiens magiciens du rugby et est signé Gilles Navarro.



Il parle des joueurs de rugby des Fidji comme de magiciens car " ils arrivent à inventer des gestes que l’on ne voit nulle part ailleurs, des gestes que le commun des rugbymans ne savent pas faire ".



Ce qui est un exploit dans un milieu très codifié et technique. " Les Fidjiens sont techniques, ils sont forts, et futés, ils ont tout pour être les champions qu’ils sont devenus ! "



En 2016, l’équipe de rugby à 7 des Fidji a gagné la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio, dominant la Grande-Bretagne en finale. Ils sont la première nation à recevoir cette récompense et, de ce fait, sont entrés dans l’histoire de l’ovalie en particulier et du sport en général.



L’histoire du rugby aux Fidji s’écrit depuis Paddy Sheehan et la tenue du premier match en 1884. Gilles Navarro décrit en détail cette histoire.



Depuis, ce sport se pratique à tous les âges et sur tous les terrains, ce qui explique sans doute en partie le succès du rugby localement mais aussi à l’international.



Sur 900 000 habitants, il y a 45 000 licenciés et, il n’y a pas un pays de la planète rugby qui n’ait pas un Fidjien dans son équipe ou ses équipes. En France, par exemple, ils sont 84 joueurs de rugby fidjiens à jouer en catégorie professionnelle.



Fruit de la passion et d'une amitié



Ce projet est né des liens tissés entre Gilles Navarro et Franck Boivert qui participe au développement du rugby à Fidji. Il est au cœur même du mystère, de tout ce qui explique le succès des joueurs de l’archipel du Pacifique.



" Un jour j’ai demandé à Franck pourquoi il n’écrivait pas un livre sur le rugby fidjien car le sujet m’intriguait. Il m’a répondu qu’il n’avait pas le temps et que ce n’était pas son truc ."



L’écriture ne faisait pas peur à Gilles Navarro qui a pris en charge le projet de livre accompagné par Franck Boivert. Il a effectué de très nombreuses recherches, a réalisé des interviews. Il a compilé de très nombreuses données restées éparses jusqu’alors. Ce qui fait de son livre une référence.



Une référence qui ne séduira pas seulement les amateurs et passionnés du ballon ovale. Il y est question d’histoire, de personnalités, d’individus, de rencontres également.



Gilles Navarro s’attarde sur les relations entre la France et les Fidji, il aborde la problématique du rugby féminin qui doit bousculer l’ordre établi pour se faire sa place, il lève le voile sur la détresse et les difficultés des joueurs expatriés.



Au-delà du sport, le lecteur découvrira tout un pan de la société de l’archipel.