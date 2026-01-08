

Un outil de prédiction de l'âge dans ChatGPT déployé dans l'UE dans les prochaines semaines

Paris, France | AFP | jeudi 22/01/2026 - OpenAI a annoncé le déploiement dans les prochaines semaines dans l'Union européenne de son outil de prédiction de l'âge, au moment où la question de la protection des mineurs face aux interfaces d'intelligence artificielle et aux réseaux sociaux est de plus en plus prégnante.



"Nous déployons la prédiction de l'âge sur ChatGPT pour aider à déterminer quand un compte appartient probablement à une personne de moins de 18 ans, afin de pouvoir mettre en place l'expérience et les protections adéquates pour les adolescents", a annoncé l'entreprise américaine sur le réseau X.



"Cet outil est déployé à travers le monde. Dans l'Union européenne, la prédiction de l'âge sera disponible dans les prochaines semaines pour tenir compte des exigences régionales", a précisé OpenAI sur son site.



Ce nouveau dispositif devra en effet se conformer aux différentes réglementations européennes sur le numérique et la protection des données.



Concrètement l'outil d'OpenAI va examiner une combinaison de signaux, notamment la durée d'existence du compte, les sujets de conversations, les moments de la journée où l'utilisateur se connecte ou encore l'âge déclaré, a expliqué l'entreprise.



Si la start-up estime qu'un compte appartient à un mineur, ChatGPT appliquera automatiquement "des mesures de protection supplémentaires conçues pour réduire l'exposition à des contenus sensibles", a-t-elle ajouté.



Le lancement de ce dispositif survient dans un contexte marqué par une série de suicides d'adolescents ayant noué des relations fictives intimes avec des chatbots d'IA aux Etats-Unis.



De nombreux pays européens comme la France cherchent de leur côté à renforcer la protection des mineurs en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, Bruxelles ayant lancé une réflexion sur la mise en place d'une majorité numérique à l'échelle de l'UE.

le Vendredi 23 Janvier 2026 à 05:07 | Lu 38 fois





