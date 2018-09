Un nouvel incendie fait rage dans les forêts du nord de la Californie

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 07/09/2018 - Un nouvel incendie faisait rage vendredi dans le nord de la Californie, où il a déjà dévoré près de 10.000 hectares en deux jours et continue de s'étendre, contraignant les autorités locales à fermer une autoroute et à évacuer certaines zones menacées par les flammes.



Selon l'équipe qui coordonne les opérations, le feu de forêt et de broussailles, baptisé "Delta" par les secours, est d'origine "humaine", sans plus de précision à ce stade.

L'incendie s'est déclaré mercredi midi près de Lakehead, à environ 250 km au nord de la capitale californienne Sacramento, au coeur de la forêt nationale de Shasta-Trinity. Le feu progressait toujours vendredi matin.

L'autoroute numéro 5, qui longe toute la côte ouest des Etats-Unis pour relier le Mexique au Canada, était coupée sur une large portion pour éviter que des automobilistes ne se retrouvent piégés par le feu, comme cela a failli être le cas mercredi.

Aucune victime n'a été signalée mais les autorités locales ont ordonné l'évacuation d'habitations dans trois comtés menacés par l'incendie, tandis que les secours creusaient des tranchées et allumaient des contre-feux pour protéger ces localités.

Des avions et hélicoptères bombardiers d'eau sont également déployés.

Plus de 1.500 personnes au total sont mobilisées pour combattre les flammes, qui devraient continuer de s'étendre vers le nord au cours des prochaines 24 heures, selon les prévisions des pompiers.

La Californie a été frappée cet été par une vague d'incendies particulièrement violents et précoces, qui ont fait plus d'une dizaine de morts.

Huit personnes, dont trois pompiers, ont notamment péri dans l'incendie "Carr" qui a sévi dans la ville de Redding, à seulement une quarantaine de kilomètres au sud de l'incendie "Delta". "Carr" aura détruit 93.000 hectares avant de pouvoir être éteint, après six semaines de lutte.