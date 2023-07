Un nouvel hôtel en construction à Prince Hinoi

Tahiti, le 4 juillet 2023 - C'est dans une publication sur sa page Facebook que l'architecte Pascal Beaudet a dévoilé, ce mardi 4 juillet, les contours du futur projet hôtelier qui fera face à la station Shell en bas de Prince Hinoi.





Ce carrefour qu'on appelle traditionnellement le carrefour d'Essor, sur Prince Hinoi à Papeete, abritera, côté mer, un nouvel hôtel de transit pour les voyageurs et les familles de passage entre Tahiti et d'autres destinations. Le nom de l'hôtel n'a pas encore été définitivement fixé par le maître d'ouvrage, qui préfère conserver l'anonymat jusqu'à la date de la pose de la première pierre. “C'est un projet qui mûrit depuis deux ans et demi”, expliquait mardi par téléphone l’architecte Pascal Beaudet, qui vient de dévoiler les contours du futur projet sur sa page Facebook. “Nous avons obtenu le permis de construire l'année dernière et nous en sommes désormais aux plans projet et à la consultation des entreprises.”



Le chantier a débuté il y a une quinzaine de jours par l'implantation des fondations. Le gros œuvre sera entrepris vers la fin d'année pour une ouverture prévisionnelle courant 2025.



Ce qui intrigue, c'est l'implantation de cette structure de cinq étages sur un terrain qui a connu une forte inondation en 2017. “Il n'y aura rien au rez-de-chaussée”, explique l'architecte de cet hôtel construit au bord d'une rivière Papeava capricieuse et si souvent détournée de son lit naturel. “Le point d'accueil est au premier étage, les chambres sont sur les quatre étages suivants. Même notre transfo est surélevé”, poursuit-il.



Cet hôtel 2 étoiles sera équipé d'une salle de réunion, d'une salle pour les enfants et servira exclusivement le petit déjeuner.