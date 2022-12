Un nouveau vaccinodrome temporaire installé samedi à la présidence

Tahiti, le 13 décembre 2022 - Suite à la recrudescence des cas de Covid sur le fenua ces dernières semaines, un nouveau vaccinodrome temporaire sera installé samedi à la présidence. Le centre ouvrira de 8 heures à 15 heures. Plusieurs vaccins seront proposés comme Pfizer et Novavax pour le Covid et Vexigrip Tétra pour la grippe saisonnière. Ils seront accessibles pour tous après 12 ans pour le Covid et 60 ans pour la grippe (excepté pour les personnes à risques). Avec cette opération, la Direction de la santé souhaite une nouvelle fois inciter le plus grand nombre à venir se faire vacciner.