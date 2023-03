Un nouveau vaccinodrome temporaire installé le 25 mars à la présidence

Tahiti, le 20 mars 2023 – Le samedi 25 mars, un nouveau centre de vaccination temporaire ouvrira ses portes sous le grand chapiteau de la présidence. Il sera possible de se faire vacciner contre le Covid-19 et contre la grippe. Le centre sera ouvert de 8 heures à midi.



La campagne de vaccination contre le Covid et la grippe continue. Un vaccinodrome temporaire va ouvrir ses portes sous le grand chapiteau de la présidence, à Papeete, le samedi 25 mars. Il accueillera le public de 8 heures à midi.



Plusieurs vaccins seront disponibles pour le Covid : Pfizer pédiatrique pour les cinq à onze ans, Pfizer Original pour les douze ans et plus, Bivalent Pfizer pour les doses de rappel et Novavax pour les 18 ans et plus. Pour la grippe, seul le vaccin Vaxigrip Tétra sera mis à disposition.



Dans un communiqué annonçant l'ouverture du centre, la présidence souligne qu'une dose de rappel contre le Covid-19, trois mois après la dernière injection, est "fortement recommandée" pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus. La vaccination contre le Covid-19 sera d'ailleurs gratuite pour tous.