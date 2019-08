Un nouveau tronçon de la promenade du front de mer inauguré

PAPEETE, le 14 août 2019 – Le président du Pays, le haut-commissaire et le maire de Papeete ont inauguré mardi soir un nouveau tronçon piéton de la promenade du front de mer situé entre la rue piétonne de la promenade de Nice et la rue de la Reine Marau.



Inauguration en grande pompe mardi soir à Papeete pour un nouveau tronçon de la promenade piétonne du front de mer. Rien de moins que le président du Pays, ses ministres, certains élus Tapura, le haut-commissaire et le maire de Papeete étaient présents pour l’inauguration officielle du tronçon situé entre la rue piétonne de la promenade de Nice et la rue de la reine Marau.



Une opération à 354 millions de Fcfp, financée à 80% par l’Etat au titre du troisième instrument financier. « Après plusieurs mois de travaux, cette nouvelle promenade offre désormais à la population et aux visiteurs des aménagements modernes et une desserte piétonnière pour se déplacer le long du front de mer de la ville de Papeete », indique la présidence dans un communiqué. « Elle constitue également une vitrine attrayante pour accueillir les croisiéristes en escale à Papeete, tout en redonnant de la visibilité et de l’attrait aux différents commerces situés dans la zone de Fare Tony. »