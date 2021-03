Un nouveau trafic d'ice démantelé à Taravao

Tahiti, le 17 mars 2021 - Les enquêteurs de la Brigade de gendarmerie de Taravao, appuyés par la Brigade de recherches (BR) de Faa'a, ont interpellé sept individus mardi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants. Plusieurs grammes d'ice et trois millions de francs en espèces ont été saisis.



Un trafic d'ice a été démantelé mardi matin à la Presqu'île par les gendarmes de la brigade de Taravao qui étaient appuyés par les militaires de la Brigade de recherches de Faa'a ainsi que par ceux du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG). Sept individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Plus de trois millions de Fcfp en espèces, sept grammes d'ice conditionnés pour la revente, des centaines de pieds de paka et un scooter ont été saisis lors de cette opération effectuée dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Papeete pour trafic de stupéfiants.