Un nouveau titre pour Teura Tupaia, Loveleina Wong Sang confirme

Tahiti, le 6 mars 2022 - Deux athlètes tahitiens ont participé, à Salon-de-Provence ce week-end, aux championnats de France hivernaux de lancers. Au javelot, Teura Tupaia a confirmé son statut de meilleur français en remportant le concours grâce à un jet à 74,87 mètres. Au poids, Loveleina Wong Sang a décroché une belle médaille de bronze chez les espoirs en battant le record de Polynésie avec un jet mesuré à 13,91 mètres.



Deux espoirs de l'athlétisme polynésien étaient en piste, ce week-end à Salon-de-Provence, pour les championnats de France hivernaux de lancers. L'occasion notamment de retrouver le tenant du titre au lancer du javelot, Teura Tupaia. Et le Tahitien a confirmé une fois de plus son statut de meilleur Français actuel au javelot. Avec un meilleur jet mesuré à 74,87 mètres, Tupaia a remporté le concours en devançant son partenaire de club à l'Entente Haut-Alsace, Rémi Conroy (74,64 mètres) et Lukas Moutarde (72,86 mètres).



"Je ne vais le cacher, je suis très déçu. Il y avait toutes les conditions pour faire de bonnes perfs aujourd’hui, mais je n’ai pas sur faire monter l’adrénaline", a indiqué le jeune tahitien à l'issue du concours. En effet avec un record personnel à 80,86 mètres, Teura Tupaia en a encore dans le bras. Il aura l'occasion de se rattraper le week-end prochain, au Portugal, pour la Coupe d'Europe des lancers.